وزير الخارجية البريطاني يلتقي أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التقى بعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وكتب كاميرون بعد الاجتماع "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".

ونظمت مجموعات إسرائيلية مناهضة للحرب، اليوم الثلاثاء، وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو ألف إسرائيلي يتظاهرون قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس المحتلة مطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هتف المتظاهرون، في تظاهرة قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس: “لقد فشلتم.. عودوا إلى بيوتكم!”.