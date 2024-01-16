عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يلتقي أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التقى بعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وكتب كاميرون بعد الاجتماع "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".

ونظمت مجموعات إسرائيلية مناهضة للحرب، اليوم الثلاثاء، وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو ألف إسرائيلي يتظاهرون قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس المحتلة مطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هتف المتظاهرون، في تظاهرة قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس: “لقد فشلتم.. عودوا إلى بيوتكم!”.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عائلات الأسرى الإسرائيليين إسقاط حكومة بنيامين نتناهو بنيامين نتنياهو قطاع غزة حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

«قدم استقالتك.. الشعب عانى الأمرين»| هجوم شرس على وزير التموين تحت قبة البرلمان.. ماذا حدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ