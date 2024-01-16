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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الضربة العسكرية الأمريكية الجديدة على الحوثيين في اليمن

الحوثيين
الحوثيين

كشف مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الضربة العسكرية الجديدة التي وجهتها أمريكا لـ الحوثيين في اليمن.

 

وقال المسئول الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن “القوات الأمريكية استهدفت ودمرت اليوم 4 صواريخ بالستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين”، مؤكدا أن “الصواريخ كانت معدة للإطلاق من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

 

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن أمريكا نفذت اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

بدورها، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة بصواريخ بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية.

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وكتب المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثي، يحيي سريع، عبر منصة “إكس”، “انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِ الذي يتعرض للعدوانِ والحصارِ في قطاع غزة، نفذت القوات البحريةُ اليمنية بعون الله تعالى عمليةَ استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة”.

وأضاف: “جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.. مستمرون في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة”.

أمريكا الحوثيين اليمن

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