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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحماية السفن من هجمات الحوثيين.. الاتحاد الأوروبي يدعم تشكيل مهمة بحرية

صدى البلد

قالت وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل بعدها سريعا، وفق رويترز.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

ومع تصاعد الحرب في غزة، تفاقمت الأزمة في البحر الأحمر، حيث كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقامت الهجمات بتعطيل طريق تجاري رئيسي يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس وتسببت في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي كـ رد دولي على هذه الهجمات في 18 ديسمبر الماضي عن إطلاق "عملية حارس الازدهار" لحماية التجارة في البحر الأحمر، قائلا إنها ستشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

ومع تصاعد هجمات الحوثي، وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد مواقع حوثية في اليمن، مؤكدتين أنهما دمرتا نحو 90 في المئة من الأهداف التي تم ضربها.

الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر استهداف ارتفاع تكاليف اتحاد الأوروبى الحوثيون

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