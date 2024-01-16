بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة بصواريخ بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية.

وكتب المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثي، يحيي سريع، عبر منصة “إكس”، “انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِ الذي يتعرض للعدوانِ والحصارِ في قطاع غزة، نفذت القوات البحريةُ اليمنية بعون الله تعالى عمليةَ استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة”.

وأضاف: “جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.. مستمرون في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة”.

وتابع: “مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمن حق الدفاع المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطينى المظلوم”.

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية قالت وفق مصدر لها إن السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع.

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة إيرانية قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن.

وأشار البيان إلى أن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء مشاركتهما في هذه العملية، ويجري البحث عنهما بشكل دقيق.