عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة بصواريخ بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية.

وكتب المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثي، يحيي سريع، عبر منصة “إكس”، “انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِ الذي يتعرض للعدوانِ والحصارِ في قطاع غزة، نفذت القوات البحريةُ اليمنية بعون الله تعالى عمليةَ استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة”.

وأضاف: “جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.. مستمرون في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة”.

وتابع: “مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمن حق الدفاع المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطينى المظلوم”.

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية قالت وفق مصدر لها إن السفينة اليونانية التي استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام لإسرائيل وهي خالية من البضائع.

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة إيرانية قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن.

وأشار البيان إلى أن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء مشاركتهما في هذه العملية، ويجري البحث عنهما بشكل دقيق. 

الحوثيين اليمن غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تأمين إطلاق رهائن إسرائيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجمات الحوثيين أثرت على 50 دولة

إجراء عاجل في الكونجرس الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

بوتين يعلن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. ويعلق على صيغة زيلينسكي لتحقيق السلام

أمريكا توجه ضربة عسكرية جديدة لـ الحوثيين في اليمن

لن نتخلى عن شيء.. تحذير عاجل من بوتين لـ أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من هجمات الحوثيين على السفن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم مكاتب كبار قادة حماس في خان يونس

ترشيحاتنا

أشهر 5 رجال يتنافسون على لقب أول "تريليونير" في العالم.. من هم؟

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ