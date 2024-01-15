الحوثي: القوات الأمريكية لا تستطيع العبور من باب المندب.. ونجهز لمفاجآت قريبا

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، إنه تم تُطور قدراتهم الصاروخية وسيكون هناك مفاجآت قريباً.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثيين، إنه لم يعد بإمكان القوات الأمريكية والبريطانية المرور بمضيق باب المندب، لافتا إلى أنه تم الدخول في مرحلة جديدة في الصراع.

ومنذ قليل، أعلنت جماعة الحوثي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قاسم سريع، في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن الحوثي يعتبرون كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية معادية ضمن بنك أهداف عناصر الحوثيين.

وأكد "سريع"، على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.