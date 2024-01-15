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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من ميليشيات الحوثي بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

 

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قاسم سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن الحوثي يعتبرون كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية معادية ضمن بنك أهداف عناصر الحوثيين.

 

وأكد سريع على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

 

وشدد المتحدث على أن الحوثيين مستمرون في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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