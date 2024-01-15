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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر أوقفت 5 ناقلات للغاز المسال

ناقلة قطرية
ناقلة قطرية

أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، بأن بيانات ملاحية تؤكد أن قطر أوقفت 5 ناقلات للغاز المسال بسبب توترات البحر الأحمر.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن 3 ناقلات للغاز المسال تابعة لقطر توقفت قبالة سواحل عُمان.

وأضافت أن ناقلة للغاز المسال تابعة لقطر توقفت في البحر الأحمر وأخرى بالبحر المتوسط.

وكان قد أفاد مصدر مطلع أن شركة قطر للطاقة أوقفت شحنها البحري في البحر الأحمر، بهدف طلب المشورة الأمنية، وليس وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وقال المصدر لوكالة “رويترز” للأنباء “إذا كان عبور البحر الأحمر لا يزال غير آمن، فإن شحنات الطاقة القطرية ستسافر عبر رأس الرجاء الصالح”.

وكانت “رويترز” ذكرت في وقت سابق، أنه تم تعليق مرور ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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