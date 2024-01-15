بيان هام من السفارة الروسية في اليمن بشأن الضربات ضد الحوثيين

أصدرت السفارة الروسية في اليمن اليوم الاثنين، بيانا بشأن تفاصيل لقاء وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، القائم بأعمال السفير الروسي في البلد العربي يفجيني كودروف، وتطرق اللقاء إلى الهجمات التي شنتها القوات البريطانية الأمريكية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، الخميس الماضي.

وناقش اللقاء التطورات الأخيرة في اليمن وضرورة مواصلة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للصراع في البلد، وأشار كودروف إلى أهمية تجنب زيادة التصعيد في اليمن والمياه المحيطة بها وحذر من أن التصعيد على نطاق أوسع قد يبطل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا في عملية التسوية في اليمن.

أوضخ بيان السفارة الروسية إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأحداث المأساوية الأخيرة في قطاع غزة.

وكانت قالت السفارة الروسية أصدرت بيانا أمس الأحد بيانا أدانت فيه القصف الأمريكي والبريطاني على أهداف في اليمن، مشيرة إلى أنه يهدد بمزيد من التدهور في وضع مواطني هذه الدولة.

وأضافت السفارة في تعليق نشر على موقعها الإلكتروني: "تهدد الهجمات الصاروخية والجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلة 12 يناير ضد عدد من الأهداف في اليمن، بزيادة تدهور في وضع سكان في هذه الدولة".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.