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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليشيات الحوثي تتهم واشنطن بالضغط على شركات الشحن لوقف رحلاتها عبر البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن ما تعلنه عدد من شركات الشحن البحري بتعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة ضغوط وتهويلات الولايات المتحدة الأمريكية وموقف غير دقيق.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن، أن هذا يتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وهناك مئات السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي.

 

وتابع عبد السلام: "إننا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بـ الاحتلال الإسرائيلي المجرم أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية".

 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفت تم إطلاقة من اليمن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: " في 14 يناير في حوالي الساعة 4:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم إسقاط الصاروخ بالقرب من ساحل الحديدة من قبل الطائرات المقاتلة الأمريكية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

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