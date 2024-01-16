قرب سواحل إريتريا.. الاعتداء على سفينة شحن في البحر الأحمر

شهد البحر الأحمر حدثا أمنيا جديدا، حيث تم الاعتداء على سفينة شحن على بعد 57 ميل شمال العصب قرب سواحل اريتريا.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد في وقت سابق أن العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور

وقال المسؤول القطري، إن التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب بل على التجارة الدولية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر.

وقال رئيس وزراء قطر: الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لن تحتوي هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية.

وأتم تصريحاته قائلا : قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى فالوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان.