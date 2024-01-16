"NYK" اليابانية تعلن تعليق الملاحة لجميع سفنها عبر البحر الأحمر

علقت شركة إن.واي.كيه "NYK" اليابانية مؤقتا الملاحة عبر البحر الأحمر لجميع سفنها اعتبارا من اليوم، وفق ماذكرت شبكة العربية.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة كبلر لمعلومات التجارة العالمية أن 4 ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعا إقليميا لتبعات الحرب الاحتلال على قطاع غزة.