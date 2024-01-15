هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفت تم إطلاقة من اليمن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس:" في 14 يناير في حوالي الساعة 4:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم إسقاط الصاروخ بالقرب من ساحل الحديدة من قبل الطائرات المقاتلة الأمريكية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، قال المتحدق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة تستعد لانتقام محتمل من الحوثيين المدعومين من إيران، نتيجة للضربات الصاروخية الأمريكية الآخيرة عليهم.

وأضاف كيربس أن الهجمات الأمريكية، أن الضربات التي تهدف إلى الحد من أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر، تخضع لتقييم شامل من قبل المسؤولين الأمريكيين، لافتا إلى أن أظهرت الهجمات "تأثيرًا جيدًا" على البنية التحتية للحوثيين التي تم استخدامها لاستهداف الشحن في المنطقة.

وكشف كيربي أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب بحثًا عن أي علامات على ضربات انتقامية من قبل المتمردين الحوثيين، مؤكدا على رغبة واشنطن في ردع المزيد من العدوان في المنطقة بدلاً من تصعيد التوترات.

وأشار إلى أنه "لا أحد يريد الصراع مع الحوثيين. نحن لا نبحث عن صراع مع اليمن هنا. نحن نحاول وقف هذه الهجمات".