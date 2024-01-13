سمير فرج يكشف مفاجأة عن سر اشتعال الأوضاع في البحر الأحمر

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر خاصة بعد استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" شرايين التجارة العالمية في خطر ولدينا 21 مليون برميل يخرج من مضيق هرمز و23 ألف سفينة تمر من قناة السويس سنويا ".

أضاف سمير فرج :" الحوثيين اعترضوا حوالي 29 سفينة منذ 17 أكتوبر الماضي في البحر الأحمر ".

وتابع سمير فرج :" إيران أساس المشكلة لأن إيران لها أذرع عسكرية كثيرة في المنطقة ومنها الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان ".

واكمل سمير فرج :" إيران لن تدخل حربا في المنطقة لكنها تريد إرسال لأمريكا بأنها تمتلك أذرع في المنطقة حال اقتربت أمريكا من المفاعلات النووية في إيران ".