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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اللواء نصر سالم: أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين

صدى البلد

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتداعيات استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين.

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الحوثيون يهاجمون هدفا في البحر الأحمر

قال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل ما يحدث في البحر الأحمر من جانب الحوثيين سببه ما يحدث في قطاع غزة واستمرار العدوان على قطاع غزة ".

أضاف نصر سالم:"  العالم لم يوقف الحرب على غزة وأمريكا تركت استمرار الحرب على غزة وقامت باستهداف الحوثيين في اليمن ".

وتابع نصر سالم :"  أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين ، وجماعة الحوثي تتوعد أمريكا  وبريطانيا بعد استهدافها ".

 وأكمل نصر سالم:" الحوثيين أكدوا أنهم مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر"، مضيفا:" أمريكا مستفيدة من  استمرار التوتر في البحر الأحمر".

نصر سالم البحر الأحمر أمريكا الحوثيين اخبار التوك شو

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