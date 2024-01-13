اللواء نصر سالم: أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتداعيات استهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين.

قال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل ما يحدث في البحر الأحمر من جانب الحوثيين سببه ما يحدث في قطاع غزة واستمرار العدوان على قطاع غزة ".

أضاف نصر سالم:" العالم لم يوقف الحرب على غزة وأمريكا تركت استمرار الحرب على غزة وقامت باستهداف الحوثيين في اليمن ".

وتابع نصر سالم :" أمريكا تصب الزيت على النار بعد استهداف الحوثيين ، وجماعة الحوثي تتوعد أمريكا وبريطانيا بعد استهدافها ".

وأكمل نصر سالم:" الحوثيين أكدوا أنهم مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر"، مضيفا:" أمريكا مستفيدة من استمرار التوتر في البحر الأحمر".