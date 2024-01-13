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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان: مصر لم توافق على القصف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.. فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

قال الإعلامي خيري رمضان٫ إن مصر لم توافق على الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على اليمن.
 

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وأضاف الإعلامي خيري رمضان٫ خلال تقديمه برنامج “مع خيري”٫ على قناة المحور٫: “مصر لم توافق إطلاقا على الضربات الأمريكية لليمن لأنهم أشقاء عرب رغم أنهم أضرونا”٫ لافتا إلى أن: “الحوثيين قذفوا علينا قنابل في دهب ونويبع وصواريخ وهذا لم يكن بقصد منهم لكن نحن نضار”.

وأشار  الإعلامي خيري رمضان٫: “ما يحدث في باب المندب يضر الاقتصاد”٫ موضحا: “دخل قناة السويس انخفض لأكثر من 30% بسبب التطورات في البحر الأحمر”.

وتابع الإعلامي خيري رمضان٫: “غزة كُتبت علينا٫ ولا نستطيع أن نرفع أيدينا لأنهم اخواتنا وأهلنا فضلا عن أنهم أمننا القومي”.

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