خيري رمضان: مصر لم توافق على القصف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.. فيديو

قال الإعلامي خيري رمضان٫ إن مصر لم توافق على الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على اليمن.



وأضاف الإعلامي خيري رمضان٫ خلال تقديمه برنامج “مع خيري”٫ على قناة المحور٫: “مصر لم توافق إطلاقا على الضربات الأمريكية لليمن لأنهم أشقاء عرب رغم أنهم أضرونا”٫ لافتا إلى أن: “الحوثيين قذفوا علينا قنابل في دهب ونويبع وصواريخ وهذا لم يكن بقصد منهم لكن نحن نضار”.

وأشار الإعلامي خيري رمضان٫: “ما يحدث في باب المندب يضر الاقتصاد”٫ موضحا: “دخل قناة السويس انخفض لأكثر من 30% بسبب التطورات في البحر الأحمر”.

وتابع الإعلامي خيري رمضان٫: “غزة كُتبت علينا٫ ولا نستطيع أن نرفع أيدينا لأنهم اخواتنا وأهلنا فضلا عن أنهم أمننا القومي”.