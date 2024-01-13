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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف اليمن .. الحرب الأوسع لا تناسب إيران | تقرير

قصف اليمن
قصف اليمن

وصلت التوترات المتصاعدة إلى مستويات جديدة عندما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على المقاتلين الحوثيين في اليمن، في محاولة لإجبارهم على وقف هجماتهم المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر. 

وفي اليوم التالي، نفذت الولايات المتحدة من جانب واحد ضربات جديدة، استهدفت منشأة رادار تابعة للحوثيين.

وتخاطر الضربات بتأجيج نيران صراع إقليمي أوسع لا يبدو أن الولايات المتحدة ولا داعمي الحوثيين في إيران يريدونه.

فمنذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقب ذلك، تم تنشيط ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني ــ شبكة من الميليشيات الشيعية ــ التي تمتد عبر أربع دول في الشرق الأوسط ــ من طرف المنطقة إلى الطرف الآخر.

ودخل حزب الله في مواجهات يومية مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. شن المتمردون الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن التجارية والسفن العسكرية الغربية في البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي للتجارة الدولية. وشنت القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا عشرات الهجمات التي استهدفت المواقع العسكرية الأمريكية في تلك البلدان، مما أدى إلى عدد من الاشتباكات القريبة.

لقد كانت عملية انتقامية منخفضة نسبيًا وبقيت عند مستوى أقل بقليل من عتبة حرب إقليمية شاملة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم معضلات السياسة الخارجية التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين تسعى إيران إلى تحقيق التوازن بين المكاسب العسكرية التكتيكية ومخاطر صراع أكبر.

وتجمعت شبكة الجماعات المسلحة الإيرانية حول هدف واحد معلن: التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث أدت حصيلة القتلى المذهلة من المدنيين والدمار واسع النطاق الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي إلى ادعاءات بالإبادة الجماعية في المحكمة العليا للأمم المتحدة (ادعاءات) وقد نفت إسرائيل ذلك بشدة).

هذه مغامرة محفوفة بالمخاطر، ودفعت كل مجموعة من الجماعات المسلحة ثمناً باهظاً لها. وفي لبنان، فقد حزب الله ما يقرب من 200 مقاتل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول. 

وفي العراق، وجهت الضربات الأمريكية ضربات قوية للبنية التحتية للمقاتلين المدعومين من إيران. في اليمن، لم تتضح بعد الأضرار التي أحدثتها الضربات القاتلة يوم الخميس، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقولان إنهما استهدفتا مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات على البحر الأحمر، مما قد يضعف قبضة الجماعة على طريق الشحن.

وقال بايدن في بيان: “هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر – بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ”. 'لقد عرّضت هذه الهجمات أفرادًا أمريكيين وبحارة مدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة.'

لكن تصاعد العنف جلب أيضًا مكاسب لوكلاء إيران، وكذلك لمؤيديهم في طهران.

ارتفعت شعبية هذه المجموعات بشكل كبير في المنطقة. لقد خلصوا أنفسهم إلى حد كبير في شارع عربي وإسلامي محفز، بعد أن كانوا غارقين في السياسة الداخلية وابتليوا بمزاعم الفساد لسنوات.

قالت ريم ممتاز، زميلة أبحاث استشارية في السياسة الخارجية والأمن الأوروبيين، 'من الواضح أن الحوثيين كانوا ينتهزون فرصة الحرب الحالية للقيام بعملية تغيير فعالة للغاية'، مما أدى إلى تحويلهم 'من جماعة إرهابية خبيثة مدعومة من إيران'. تدمير اليمن وتحويله إلى قوة عسكرية فعالة، مما يلحق الألم بالولايات المتحدة دعماً للفلسطينيين.

هناك مكاسب تكتيكية أخرى تتجاوز شعبيتها المعززة. وفي اليمن، يمكن للجماعة المتمردة ذات العضلات أن تكسب المزيد من محادثات السلام الجارية مع المملكة العربية السعودية، التي تفرض حصاراً على شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، وكانت متوترة بشكل واضح بشأن الهجمات الأمريكية والبريطانية التي تهدد جهودها لطي الصفحة. صراعها مع صنعاء.

وفي لبنان، يبدو أن النزاع الحدودي حول الأزمة الاقتصادية المدمرة التي تعيشها البلاد، والدور الذي لعبه حزب الله في تأجيجها، إلى ذكرى بعيدة. ومع تراجع إسرائيل في منطقة حدودها مع لبنان، والتي فرت منها الغالبية العظمى من سكانها، فقد تم تمكين حزب الله للضغط من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض حيث يهدف إلى استعادة أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل والتي يطالب بها لبنان.

 

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