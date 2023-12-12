ملحمة بتترسم.. خيري رمضان: لم أتوقع هذه الكثافة بانتخابات الرئاسة

علق الإعلامي خيري رمضان، على بلوغ نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 45%، قائلا: "الملحمة اللي بتترسم على مدار أول يومين انتخابات واخده عقول الناس ومفرحاهم بنفسهم".

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديمه برنامجه على شاشة المحور، أنه يتباهى بشعب مصر، منوها إلى أنه لم يكن يتوقع ذهاب و مشاركة هذا العدد في الانتخابات الرئاسية، و كان في اعتقاده أنها ستكون انتخابات هادئة سيشارك بها الحريصين بالديمقراطية فقط، و لكنه فوجئ بنسب المشاركة و التصويت.

وعقب، "متفاجئ و فرحان بكل اللي نزل"، موضحا أن مصر تحتاج إلى هذه اللُحمة الوطنية و مشاركة الجميع و مساندتهم لوطنهم، لافتا إلى أن المصريين يشاركوا بالتصويت و يحرصوا عليه لخوفهم على بلدهم مما يرونه حولهم و بسبب تعقد العلاقات العربية فيما بعضها.

مصر أمنة

وتابع، "المنطقة العربية جميعها مشتعلة من حولنا و لكن مصر أمنة، و القرار السياسي فيها عاقل و حكيم، ترفض تهجير الفلسطينيين و تسعى إلى حل الدولتين".

