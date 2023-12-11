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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: الانتخابات شهدت زخما في أول يومين..وأتوقع ارتفاع الكثافة غدا

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية إن هناك حالة كبيرة من الزخم شهدتها عملية التصويت خلال  اليومين الأول والثاني متوقعاً أن يكون اليوم الثالث هو الأعلى".

وأضاف “فهمي”، في مداخلة هاتفية  خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أنه من الملاحظ  أن هناك شرائح متنوعة وكبيرة من المجتمع المصري شاركت في الانتخابات، وهو بمثابة تصويت للمستقبل والاستقرار السياسي والأمني تحقق في السنوات الماضية.

وأوضح “فهمي”، أن أنماط التصويت في كل العالم  ترتبط بالأوضاع الداخلية، لكن في النموذج الانتخابي المصري هذا المرة كنمط تصويت  كان في طليعتها الأوضاع والتحديات الإقليمية،  وأزمة غزة والحفاظ على سيناء والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية إقليمياً ودولياً  ثم الأوضاع الداخلية  سواء الاقتصاد أو البطالة والخدمات، لكن الانتخابات المصرية في نمط التصويت  شملت أسبابا  بالإضافة للحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية،  وحاجة المواطنين للشعور بالأمن والاستقرار .

وأردف، أن هناك ملفات رئيسية أمام الرئيس القادم  تخص الملف الاقتصادي تشمل  تكلفة المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمجتمع الداخلي.

أنماط تصويتية جديدة

وأوضح فهمي أن الاعلام لعب دوراً هاماً في توعية المواطنين،  ولم يعد الوعي قاصراً على الطبقات النخبوية بل شمل طبقات أوسع، وهناك أنماط تصويتية جديدة حيث انتهت ظاهرة المقاطعة والاصوات العائمة والمتروكة وأصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع المصري.

أستاذ العلوم السياسية التصويت لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية غزة البطالة الاقتصاد المقاطعة

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