الخميس .. إذاعة حفل "ليلة الشرنوبى" على نجوم إف إم

تنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا بعنوان “ليلة الشرنوبي”، حيث يقدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.



الحفل يحيه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى راسهم نانسي عجرم ووائل جسار وأصالة وأسماء لمنور وراغب علامة ويقام غدا الخميس الموافق 18 من شهر يناير الحالى على مسرح أبو بكر سالم.

إذاعة الحفل على نجوم إف إم

ويذاع الحفل على نجوم إف إم يوم الخميس المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

نفاذ تذاكر الحفل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه والمشرفة على حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بثلاثة أيام.

أسعار التذاكر

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

وصول وائل جسار

ووصل المطرب وائل جسار إلى الرياض إستعدادًا لإحياء الحفل يوم18 من شهر يناير الحالي.