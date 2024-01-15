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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل الحفل بـ3 أيام.. نفاد تذاكر حفل صلاح الشرنوبي فى السعودية

حفل صلاح الشرنوبي
حفل صلاح الشرنوبي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه والمشرفة على حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بثلاثة أيام.
 

ومن المفترض أن يشهد الحفل مشاركة عدد كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة ووائل جسار وراغب علامة ونانسي عجرم وأسما لمنور.

 

أسعار التذاكر 

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

 

وصول وائل جسار 

ووصل منذ قليل المطرب وائل جسار إلى الرياض  إستعدادًا لإحياء الحفل يوم18 من شهر يناير الحالي.
 

 آخر حفلات موسم الرياض 

وشهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت. 

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

 

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة لافتة للنظر، وقدم عددا من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.

 

واسترجع الفنان إيهاب توفيق ذكريات أشهر وأنجح أغنياته في تقرير مصور له قبل الحفل، وغنى وسط تفاعل الجمهور أبرز هذه الأعمال منها عدى الليل وغيرها، ومثله زميله الفنان هشام عباس صاحب أغنية ناري نارين الشهيرة. 

 

 

حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي فعاليات موسم الرياض وائل جسار أصالة راغب علامة

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