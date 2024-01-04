مصطفى كامل يفتتح حفل كاسيت 90 فى السعودية

صعد منذ قليل المطرب مصطفى كامل على مسرح أبو بكر سالم لبدء فقرته الغنائية ضمن حفل كاسيت 90 والمقام حاليا بالرياض.



وقدم مصطفى كامل حتى الآن مجموعة كبيرة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والتى قدمها فى فترة التسعينات وسط تفاعل كبير من الحضور.





حفل كاسيت 90

ويستعد مجموعة من مطربي التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق .

مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.