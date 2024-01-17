لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف جديد من سلسلة G منخفضة التكلفة، والذي يأتي كأول إصدار تعلن عنه الشركة في عام 2024.

مواصفات ومميزات Moto G Play (2024)

يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G Play (2024)، بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل مشابهة لسلسلة أوبو Find X5 وReno 8، ويعمل زر الطاقة بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويأتي هاتف موتورلا الاقتصادي، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

Moto G Play (2024)

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بمستشعر كاميرا رئيسي واحد بدقة 50 ميجابكسل مقترن بوحدة فلاش LED، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت يمكن توسيعها حتى 6 جيجابايت باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

Moto G Play (2024)

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

ويتوفر هاتف Moto G Play (2024)، باللون الأزرق الياقوتي، مقابل سعر يبدأ من 150 دولار (أي ما يعادل 4.600 جنيه مصري).