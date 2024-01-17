عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

Moto G Play (2024)
Moto G Play (2024)

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف جديد من سلسلة G منخفضة التكلفة، والذي يأتي كأول إصدار تعلن عنه الشركة في عام 2024.

مواصفات ومميزات Moto G Play (2024)

يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G Play (2024)، بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل مشابهة لسلسلة أوبو Find X5 وReno 8، ويعمل زر الطاقة بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق موبايل شبابي بإمكانات جبارة

بـ لون عصري جذاب.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra

 

ويأتي هاتف موتورلا الاقتصادي، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

Moto G Play (2024)

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بمستشعر كاميرا رئيسي واحد بدقة 50 ميجابكسل مقترن بوحدة فلاش LED، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت يمكن توسيعها حتى 6 جيجابايت باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

Moto G Play (2024)

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

ويتوفر هاتف Moto G Play (2024)، باللون الأزرق الياقوتي، مقابل سعر يبدأ من 150 دولار (أي ما يعادل 4.600 جنيه مصري).

Moto G Play (2024)
موتورولا Motorola Moto G Play Moto G Play 2024 سعر ومواصفات Moto G Play

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

موضوعات متعلقة

بتصميم SU7 وألوان أكثر فخامة.. شاومي تطرح إصدارات فاخرة من Xiaomi 14

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث هونر MagicOS 8.. شوف تليفونك

ميزة ممتعة في واتساب ستعجبك بالتأكيد.. اعرف إزاي تستخدمها

وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وشاومي 14 برو

يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. شاومى تطلق موبايل بشاشة قابلة للطى

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

طريقة تثبيت واتساب بلس الأزرق 2024.. بميزة استعادة الرسائل المحذوفة

كاميرا 50 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق موبايل يشبه آيفون بـ2700 جنيه فقط

ترشيحاتنا

شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

متى يتم بطلان الامتحان لطالب الجامعة..القانون يجيب

واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن مصرع مسؤول مكافحة التجسس في حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة

مسابقة أبشع حديقة في العالم .. ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟

فيديو

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ