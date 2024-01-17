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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

بطاقة تحقيق شخصية
بطاقة تحقيق شخصية

أطلقت وزارة العمل،  أمس الأول الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال. 

 

شروط جديدة لإضافة خانة "مهنة" بالبطاقة

وقال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن المسمى الوظيفي "مهنة" بطاقة الرقم القومي لن يتم إضافته إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل.

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وأضاف شلبي، خلال مؤتمر مهني 2030، أن خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات، كالآتي:

1- مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات.

2- مهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية.

3- مهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.

 

غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية 

  • 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة. 
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
  • 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 أشهر من التغير.
  •  50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد. 
وزارة العمل مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة مهني 2030 طاقة الرقم القومى

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