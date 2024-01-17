بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

أطلقت وزارة العمل، أمس الأول الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

شروط جديدة لإضافة خانة "مهنة" بالبطاقة

وقال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن المسمى الوظيفي "مهنة" بطاقة الرقم القومي لن يتم إضافته إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل.

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وأضاف شلبي، خلال مؤتمر مهني 2030، أن خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات، كالآتي:

1- مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات.

2- مهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية.

3- مهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.

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