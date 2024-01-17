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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة العمل: ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية والمساواة بين الجنسين بالإسماعيلية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة للتوعية من خلال إدارة علاقات العمل لشرح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،وإدارة المرأة والطفل لشرح التمييز وصوره فى سوق العمل وكذلك إدارة المفاوضة الجماعية لشرح الإضراب وشروطه، وذلك فى مقر شركة الفخامة للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، التى يبلغ عدد العاملين بها 150 عامل وشارك فى الندوة 50 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة  ، وحقها فى الترقي ، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة ، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء ، وتأمين بيئه العمل  ، فضلا عن شرح انواع الإضرابات والتفرقة بين الإضراب المشروع والغير مشروع وشروطه وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث ، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام .
وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية باهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها إقتصادياً ، وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة ألقى محاضراتها جيهان رمزي مديرة إدارة عمل الاحياء ، و مروة انس مديرة وحده المساواه بين الجنسين ، و سالي مصطفى مديرة المفاوضة الجماعية ، وبحضور مديرى و رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة ، كما جرى خلال الندوة التأكيد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج ..

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وزارة العمل المفاوضه الجماعية محافظة الاسماعيلية المساواة بين الجنسين

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