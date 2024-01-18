18 مليار جنية تكلفة تطوير مستشفيات قصر العينى.. وقريبا لأول مرة فى مصر تنفيذ زراعة القلب

عميد طب قصر العينى

نهدف إلى تحويل مستشفيات قصر العينى إلى مستشفيات تطابق معايير التأمين الصحى الشامل

الطاقة الاستيعابية تزيد بنسبة 10%

تسعى مستشفيات قصر العينى على التطوير المستمر ، لمواكبة المعايير الدولية العالمية حيث إن هدفها الأول تقديم افضل الخدمات للمرضى على مدار الساعة ، لذلك تقوم بعدد من المشروعات الهامة خلال الفترة القادمة و التى تعتبر الفريدة من نوعها .



و من جانبه كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، عن أهم المشروعات الجديدة التى تقوم بها المستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، انه تم بدء انهاء الرسومات الهندسية فى إطار بدء المراحل التنفيذيه لتطوير قصر العينى بتكلفة تقترب من 18 مليار جنية ، ويهدف هذا المشروع إلى تحول مستشفيات القصر العينى إلى مستشفيات تطابق معايير التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية بكافة التخصصات المرضيه .

و أوضح الدكتور حسام صلاح ، إلى أن هناك مشقات تواجه هذا المشروع و يرجع ذلك أن عمر المشتشفيات 200 سنه و المبنى الذى نقوم بتجديدة يرجع إلى 100 سنه ، مشيرا إلى أن كليه طب قصر العينى تحتفل بالمئويه الثانية وهى أقدم و أعرق كلية طب فى الشرق الأوسط و افريقيا و أخرجت العديد من الاجيال و الاساتذة المتميزة على مستوى العالم فى التخصصات الطبية المختلفة .

و أضاف “ صلاح ” كان لابد من أن نهدى مستشفى تليق بالمواطن المصرى ، ولهذا الأمر استدعينا أن نحصل على إحصائيات عديدة و رسم مغناطيسى لأنه لايوجد رسومات هندسية لهذا المكان ، كما التزمنا بالتنسيق الحضرى و التراث المعمارى ، كما ادخلنا كافة الجهات المعنية فى جميع التفاصيل لنحافظ على عراقة و أصالة هذا الأثر .

كما أن الطاقة الاستيعابية تزيد بنسبة 10% ، لاننا الحقنا مبنى متعدد الأغراض ، حيث أصبح قسم الرمد قسم على أحدث المعايير ( مركز الرمد التخصصى ) ، و سيكون هناك مركز للتعليم الطبى الحديث كما يوجد دورين منفصلين كمركز متخصص لزراعة الاعضاء .

وفى هذا السياق ، كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، تفاصيل جديدة عن مركز زراعة الأعضاء .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، أن إنشاء مركز زراعة الأعضاء يأتى فى إطار تطوير مستشفى قصر العينى .



وأضاف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، على أن مركز زراعة الاعضاء ، يخطط أن يكون هناك زراعة القلب لأول مرة فى مصر بالإضافة إلى زراعة الكبد و الرئة و والبنكرياس وكافة الأعضاء .

مشروعات مستشفيات قصر العينى

وكان قد قال الدكتور حسام صلاح ، جامعة القاهرة تقوم حاليا بتطوير مستشفى قصر العينى، تم بالفعل تطوير قطاعات هامة منها الاستقبال و الطوارئ الجديدة و ما تم فى بعض الوحدات مثل القسطرة و وحدة المناظير الحديثة و وحدة الإشاعة.



العيادات الخارجية بمستشفى القصر العينى ، تقدم خدمات متكاملة وهذا يقلل الحمل على القسم الداخلى ليصبح هناك مساحة للمرضى المحتاجين إلى الاقامة فيكون هناك فرصة اننا نعالج مرضى أكثر فى القسم الداخلى

وفى مستشفى أبو الريش تم افتتاح قسم قلب جديد و هذا مشروع هام بشكل كبير ، بإلإضافة إلى العيادات الخارجية بمستشفى ابو الريش وهذا مجمع متميز يقدم كافة الخدمات الخارجية المتاحة ، كما أن تشغيله مميكن ، ويوجد به التخصصات الدقيقة للأطفال

كما يستم استكمال تطوير قصر العينى و الذى من خلاله يتم نقل قصر العينى نقله مختلفة بتقديم خدمات علاجية طبقا للاكواد العالمية الموجودة ولذلك لأن لدينا كفاءات لديهم ثقل على مستوى العالم

بمشروع القصر العينى مركز لتعليم المحاكاة و نريد أن يخرج النور ، كما قمنا بانشاء مراكز متخصصة للعيون، لدينا بالفعل اقسام للعيون و لكن حولنا الخدمات انها تكون مطابقة للأكواد

بالاضافة إلى مستشفى ابو الريش الجديدة ، هناك مبنى مستقل للتدريب و التعليم كما يوجد به ايضا مكان فندقي لإقامة ذوى الأطفال ، وفى النهاية لدينا احلام كثيرة تتحرك هذه الفترة نتمنى انها تظهر للنور بشكل سريع