عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: غلق 47 منشأة طبية بالمراكز لمخالفتها الاشتراطات الصحية

محافظ كفر الشيخ جمال
محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، غلق 47 منشأة طبية بمراكز ومدن المحافظة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية.


وذكر بيان للمحافظة أن القرار جاء بناءً على تقرير الحملات اليومية التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير. 


وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين .. مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أي مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين.


وطالب المحافظ المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون، مكلفًا وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ترشيحاتنا

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام

حكم الخلع في المحكمة.. داعية: وقوعه دون رضا الزوج حرام.. و«الجمل»: لا يشترط موافقته

«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ