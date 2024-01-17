محافظ كفر الشيخ: غلق 47 منشأة طبية بالمراكز لمخالفتها الاشتراطات الصحية

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، غلق 47 منشأة طبية بمراكز ومدن المحافظة غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية.



وذكر بيان للمحافظة أن القرار جاء بناءً على تقرير الحملات اليومية التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين .. مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أي مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين.



وطالب المحافظ المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون، مكلفًا وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.

