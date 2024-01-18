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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BYD تستثمر 14 مليار دولار في تقنيات السيارات الذكية

صدى البلد

كشفت شركة BYD أنها ستستثمر ما يقرب من 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في تطوير ميزات السيارات الذكية التي ستشمل نظام قيادة شبه ذاتي أكثر تقدمًا.

أصدر الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، وانج تشوانفو، إعلان الاستثمار في وقت سابق من الأسبوع لكنه فشل في تحديد إطار زمني لذلك ولم يقدم الكثير من التفاصيل. أحد الأنظمة التي تعمل أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم على تطويرها هو نظام الملاحة على السائق الآلي الذي سيسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة وأقدامهم عن الدواسات في مواقف معينة.

وذكرت بلومبرج أن هذا النظام سيتطلب من السائقين لمس عجلة القيادة كل 15 ثانية، وسيتم تثبيته في السيارات التي تكلف أكثر من 300 ألف يوان (42 ألف دولار)، في حين سيكون ملحقًا اختياريًا في موديلات BYD الأرخص. وقد تم بالفعل تركيب هذا النظام في سيارة Denza N7 EV وسيتم إضافته إلى طرازات YangWang الفاخرة للعلامة التجارية قريبًا.

يتم تطوير عدد من القطع التقنية الأخرى المثيرة للاهتمام من قبل الشركة المصنعة للسيارة. على سبيل المثال، ستتوفر YangWang U8 بنظام قيادة الي، بينما تم تصميم عجلة القيادة أيضًا بحيث يمكن فصلها عن عمود التوجيه واستخدامها لممارسة الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل BYD على إضافة تقنية استشعار الحركة ببصمة راحة اليد والتي ستسمح للسائقين بفتح أبواب السيارة بمجرد التلويح لهم.

أصبحت مثل هذه التقنيات ذات أهمية متزايدة في الصين. تعد Xpeng إحدى الشركات الرائدة في أنظمة مساعدة السائق وتقدم نظامها التجريبي الموجه للملاحة في 52 مدينة في جميع أنحاء البلاد. يعتمد النظام على مستشعرات Lidar والكاميرا في السيارة، وهو قادر على التعامل مع التسارع والفرملة وتغيير المسار وحتى اكتشاف إشارات المرور.

يأتي استثمار BYD في تقنيات السيارات الذكية في نفس الوقت الذي تستثمر فيه الشركة بكثافة في تصنيع سفن الشحن الخاصة بها. وفي الأسبوع الماضي، استلمت شركة صناعة السيارات أول سفينة شحن قادرة على حمل ما يصل إلى 7000 مركبة في المرة الواحدة وستتسلم 7 سفن شحن أخرى خلال العامين المقبلين.

byd Xpeng قيادة السيارات الذكية Lidar

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