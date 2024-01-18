حوكمة تنظيم الاتصالات: أي تكنولوجيا حديثة نقدمها لابد أن يسبقها دراسات عديدة

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل منح الحكومة المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة في صفقة قيمتها 150 مليون دولار.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن دخول الجيل الخامس إلى مصر للتليفون والمحمول أمر مهم جدا وتعد طفرة وتغيير كبير جدا وسيحقق سرعة انترنت عالية وزمن الاستجابة قصيرة ويبدأ الانسان يستفيد والصناعة أيضا.



وتابع انه تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عامًا، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أيًا كانت.

وواكمل انه يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر.

وتابع انه اي تكنولوجيا حديثة بنقدمها لابد ان يسبقها دراسات عديدة.. وسيتم طرح (E-SIM) منتصف العام الجاري