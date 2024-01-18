عاجل
خبر سلبي.. أحمد موسى يصدم المصريين على الهواء.. ويطالب بهذا الأمر.. لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي| أخبار التوك شو أحمد سليمان يكشف مفاجأة بشأن رغبة لاعبين في الأهلي باللعب للزمالك.. تفاصيل قبل مواجهة غانا.. أفشة يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر باحث سياسي باكستاني يكشف أهداف إيران من الهجوم على قواعد "جيش العدل" من يحمى شطحات أديس أبابا؟.. البيت الأبيض يكشر عن أنيابه تجاه الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوكمة تنظيم الاتصالات: أي تكنولوجيا حديثة نقدمها لابد أن يسبقها دراسات عديدة

حوكمة
حوكمة

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل منح الحكومة المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـ5G لمدة 15 سنة في صفقة قيمتها 150 مليون دولار.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن دخول الجيل الخامس إلى مصر للتليفون والمحمول أمر مهم جدا وتعد طفرة وتغيير كبير جدا وسيحقق سرعة انترنت عالية وزمن الاستجابة قصيرة ويبدأ الانسان يستفيد والصناعة أيضا.
 

وتابع انه تبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عامًا، وذلك دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أيًا كانت.

وواكمل انه يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر.

وتابع انه اي تكنولوجيا حديثة بنقدمها لابد ان يسبقها دراسات عديدة.. وسيتم طرح (E-SIM) منتصف العام الجاري

الإعلامي شريف عامر التكنولوجيات الحديثة التكنولوجيات التكنولوجيا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد إبراهيم القومي لتنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثي لسفينة في خليج عدن

بسعر مناسب جدًا .. أفضل موبايل Vivo للشباب

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

BYD تستثمر 14 مليار دولار في تقنيات السيارات الذكية

الدعاء الجامع لكل خير في الدنيا والآخرة.. لا تغفله بساعة الإجابة

في سماء مصر الليلة.. القمر يظهر مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

كفاية شماتة وتلقيح|رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ