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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: توفير مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مترو الإسكندرية

مترو الأنفاق _ صورة
مترو الأنفاق _ صورة تعبيرية

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).

وقالت الوزارة في بيان أنها ستقوم ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.


وفي النقاط التالية نستعرض الجدول الزمني لايقاف القطار:-


1-  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من بعد غد الجمعة الموافق 5/1/2024

2 -  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من  1/2/2024.

3-  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من  1/3/2024

 

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