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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري


يستعد الدكتور  محمد أنور العرابي لطرح كتابه  تحت عنوان " التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية " وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

يتناول الكتاب عدة محاور هامة تتعلق بالإستثماري العقاري في جمهورية مصر العربية مع تقديم العديد من الأفكار الهامة والطموحه من أجل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يعد شريان الحياة لعشرات الملايين من المصريين.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد أنور العرابي هو صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش  بكلية الحقوق بجامعة دمياط، تحت عنوان الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في ضوء رؤية مصر 2030 وحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

 

وأكد الدكتور محمد العرابى ان الاستثمارُ بكافَّة أنواعه وأشكاله، يُعَدُّ من العوامل الأساسيَّة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الشاملة؛ إذ إنه المحركُ الرئيسُ للنشاط الاقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاساتٍ واضحةٍ على تحقيق معدَّلات النمو الاقتصادي المستدامة وزيادة فرص التوظيف، وبالتالي رفع مستوى المعيشة التي تسعى كافَّةُ دول العالم إلى تحقيقه، كما يعدُّ مكونًا رئيسًا من مكونات الطلب الكلي الرئيسَة المرتبطة بالآلات والمعدَّات والأجهزة والأبنية والعقارات.


 

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