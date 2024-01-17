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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا استعدادًا لتشغيله .

وأكدت المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ لتشغيل المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات والذى يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها، لافتا إلى أن المشروع صديق للبيئة حيث تم تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانا.

وأشارت المحافظ إلى أنه تمت مراعاة كافة الاشتراطات خلال التنفيذ والتى تساهم فى تحقيق تلك الرؤية ،و أن المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد ويتضمن محجرا بيطريا ومجزرين حكوميين وآخر استثماريا ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية ومنافذ بيع.

وبحثت المحافظ آلية تحديد المسار المناسب لمد الكابلات الكهربائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لا يتعارض مع خطوط المرافق والبنية التحتية المارة بالمناطق، وفى إطار الاشتراطات المحددة.

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