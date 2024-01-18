ارتفاع عدد القتلي في الهجوم الباكستاني على إيران إلى 9 أشخاص

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن عدد القتلى جراء قصف باكستان على مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية ارتفع إلى 9 أشخاص.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني، إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم، ما أسفر عن سقوط 3 نساء و4 أطفال على الأقل في أحد الانفجارات، موضحاً أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.

وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان (المصنف جماعة إرهابية في باكستان) بعمق 80 كلم داخل إيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له، إن الضربات التي شنتها القوات الجوية الباكستانية في إيران استهدفت بدقة 6 مواقع لجيش تحرير بلوشستان.