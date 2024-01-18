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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم حفل "ليلة الشرنوبي" يجرون البروفات النهائية.. صور

صدى البلد

شارك الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام ، من البروفات النهائية لحفل “ليلة الشرنوبي” المقرر إقامتها اليوم.

وظهر الحلانى برفقة الفنانة أصالة نانسى عجرم، وائل جسار، راغب علامة ، أسما لمنور.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا بعنوان “ليلة الشرنوبي”، حيث يقدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

الحفل يحيه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم نانسي عجرم ووائل جسار وأصالة وأسماء لمنور وراغب علامة ويقام اليوم الخميس  18 من شهر يناير الحالى على مسرح أبو بكر سالم.

إذاعة الحفل على نجوم إف إم

ويذاع الحفل على نجوم إف إم اليوم الخميس فى تمام التاسعة مساءً.

نفاذ تذاكر الحفل 

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه والمشرفة على حفل الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه بثلاثة أيام.

أسعار التذاكر 

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

 

 

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