290 ألف طن ذهب.. كنوز مصر تخرج للنور وبشائر بانخفاض الأسعار

شهدت الفترة الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 7 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الثروات والكنوز المصرية من ذهب ومعادن مختلفة تساهم فى صناعة المعدن الأصفر في مصر والصناعات الأخرى المكملة.

وظهرت نتائج هذه الاتفاقيات وموافقة النواب للنور أمس، الأربعاء، عند إعلان الحكومة اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

وتأكيد الحكومة أن هذا المنجم من المناجم الواعدة التى تحتوي على احتياطي كبير من الذهب، والذي سيكون له مردوده الإيجابي على الاقتصاد القومي للدولة المصرية، وهناك مناطق أخرى واعدة وشركات التنقيب ما زالت مستمرة في عملها فى التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى، وهناك إقبال كبير من الشركات العالمية في مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر، حسب تصريحات ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب.

خفض أسعار الذهب في مصر

وعن خفض أسعار الذهب في مصر، رحَّبت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تساهم فى تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد المصرى، والذي يعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية توجد بها ثروات كثيرة ومجلس النواب أعطى الضوء الأخضر للحكومة لاستخراج هذه الكنوز المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة الذهب من أهم الصناعات الموجودة فى الدولة المصرية، حيث إن الذهب يتم تسعيره بالدولار واكتشاف مناجم جديدة للذهب يزيد كميات الذهب المعروضة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وتابعت النائبة حديثها قائلة: «أسعار الذهب تتعلق بالعرض والطلب، فعند زيادة المعروض من الذهب يؤدي إلى انخفاض الأسعار، ما يدل على أن أسعار الذهب سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة بسبب اكتشافات مناجم الذهب الجديدة».