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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحول مفاجئ..

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً.. تعرف على درجات الحرارة

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رياح وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس يومي الاثنين والثلاثاء

وقال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد القادم".

 

تحول في الأحوال الجوية

 

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب ومستمرة خلال الأيام القادمة، وبداية من يوم الاثنين القادم سيكون هناك تحول في الأحوال الجوية".

 

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه "بداية من يوم الاثنين ستتغير الكتل الهوائية، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط يجلب مع كتل هوائية باردة ورطبة، مصاحب لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".

 

وأوضح أنه متوقع بداية من يوم الاثنين أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة الشدة يوم الثلاثاء، وقد تزداد وتكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومن الممكن أن تمتد الأمطار حتى القاهرة وشمال الصعيد، لكنها ستكون أقل شدة.
 

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