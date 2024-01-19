عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علامة على المعذبين في النار.. وسمة للمنافقين بالقرآن .. احذر مصابها

علامة على المعذبين
علامة على المعذبين في النار وردت بالقرآن

الترف علامة على المعذبين في النار حسبما أوردته الآية 45 من سورة الواقعة، فما معناه؟، وما وهي أسرار تلك الآية الشريفة حسبما جاء في كتب التفسير؟، هذا ما سنوضحه في السطور التالية.

علامة على المعذبين في النار وسمة المنافقين

يقول تعالى : «إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ (45)»، وجاء في بيانها بحسب تفسير الطبري، وقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ) يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال، كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين، يعني منعمين.

كما حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ) يقول: منعمين.

ما المقصود بقوله تعالى «فاتبعوني يحببكم الله».. وكيف تكون عبادتي مقبولة؟

ما المقصود بقوله تعالى :«وإن تصبهم سيئة».. ما معنى سيئة هنا ؟

علامة على المعذبين في النار وردت بالقرآن

وفي بيان لأسرار الآية 45 من سورة الواقعة يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الترف علامة على المعذّبين في النار ومن سمات الفاسقين {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنْثِ العَظِيمِ}، موضحًا أن الترف معناه الزيادة في التمتع بكل متعة حتى نتجاوز الحلال، أما الزيادة في الحلال فلا بأس بها.

واستطرد: لكن الزيادة حتى نتجاوز الحلال هذا هو الترف، فالإنسان يلتزم بالحلال فيأكل ويشرب ويسكن ويركب المواصلات والدواب الطبيعية والصناعية باحثًا عن الرفاهة، لكنه لا يجد سعادة في هذا؛ لأن السعادة الحقيقة في حقيقة الأمر إنما هي في ذكر الله «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله» ، فهناك من يبحث عن الراحة عن الرضا عن القناعة، وهذا لا يتأتى بزيادة المأكل والمشرب، ولا زيادة الرفاهة في المسكن والمركب، بل يأتي من الصيام من الذكر من الدعاء من التربية من الرضا؛ ولذلك قال أهل الله : إننا في لذة لو عرفها الملوك – المترفون- لقاتلونا عليها بالسيوف. لذة ذكر الله، ولذة طاعة الله {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} هذا يأتي بالرضا والتسليم بأمر الله، ويأتي بأن تطيع ربك فيما أمر، وأن تنتهي عما زجر، لكن -المترف- ليس عنده هذه الفكرة ، فلما يتمادى الترف ويصل إلى السرف والإسراف يبدأ هذا الشخص يبحث عن سعادة ؛ فيبدأ بالانحراف، ولا يكتفي بما أحله الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن يعتدي على حدود الله لعله في هذا الاعتداء يجد سعادة له، فلا يجد هذه السعادة.

المعذبين في النار الترف الترف علامة على المعذبين في النار الآية 45 من سورة الواقعة سورة الواقعة الدكتور علي جمعة سمات الفاسقين تفسير الطبري أسرار الآية 45 من سورة الواقعة علامة على المعذبين في النار جاءت في القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

موضوعات متعلقة

خطيب أول جمعة من رجب: غرس الإيمان بنفوس الشباب سبيل نجاتهم من المخدرات

دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب.. أدركه بـ19 كلمة قبل الغروب

بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى من رجب بمسجد السيدة نفيسة

بث مباشر.. صلاة أول جمعة في رجب من الحرمين الشريفين

معنى ثلاث من كن فيه كن عليه..ولماذا الفجر أثقل صلاة على المنافق؟

دعاء أول جمعة في شهر رجب لأهل المقدس..اللهم طهر بلادهم

دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء

الأزهر: إغلاق أجهزة التدفئة عند النوم في الشتاء من حفظ الأنفس والأموال

ترشيحاتنا

ما حكم خروج المرأة في فترة العدة لظروف اضطرارية؟.. المفتي يجيب

وجهت بتبني الصندوق السيادي له.. وزيرة التخطيط تستقبل الطفل الحائز على بطولة العالم في المسائل الحسابية

وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج لديهم الرغبة في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بالوطن

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تحرك قانوني عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الزواج

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ