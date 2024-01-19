دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب.. أدركه بـ19 كلمة قبل الغروب

دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب، يوم الجمعة هو يوم عظيم ثبت في فضله آيات وأحاديث عديدة وله من الأعمال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من بينها الدعاء، لذا لا تغفل عن دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب.

الدعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب

ودعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب في ساعة الاستجابة لاشك مستجاب، فالدعاء مقبولًا حسبما جاء في الحديث الشريف، عَن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا، متفقٌ عليه. وَعنْ أَبي بُردةَ بنِ أَبي مُوسى الأَشعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمرَ رضَيَ اللَّه عنْهُمَا: أَسَمِعْت أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُول اللَّهِ ﷺ في شَأْنِ ساعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قلتُ: نعمْ، سَمِعتُهُ يقُولُ: سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بيْنَ أَنْ يَجلِسَ الإِمامُ إِلى أَنْ تُقضَى الصَّلاةُ رواه مسلم.

وقيل أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وغيرهم، وحجَّة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ»، وما رواه أبو داود والنسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». لذا ردد دعاء للميت في الجمعة الأولى من رجب التالي:

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

اللهم في أول جمعة من رجب ارحم من ضمة التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرت الدنيا.

اللهم في أول جمعة في شهر رجب اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابًا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربي في يوم الجمعة وليلتها أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحم من رحلوا عنا واشتاقت لهم الروح، اللهم انسهم في قبورهم، واجعلهم من مساكن جنتك آمنين مطمئنين.

اللهم خفف علينا شوقهم لأحبتنا الراحلين، اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم وكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلا ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين اللهم امين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة لا يشقون بعدها أبدا.

اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم اجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.

اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين.

اللهم اجعل من فقدناهم في أطيب ثرى وأعز كنف وأرحم مأوى وأوسع روضة وأسعد حال يا رب العالمين.

اللهم عظم أجورنا حين نشتاق لمن فقدنا اللهم زدنا قوة وزدهم رحمة وغفرة واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى..

يا رب كلما اشتقنا له زدنا ثباتا واجعلنا من الصابرين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى برد على قبره واملأه نورا من نورك.

اللهم اجعله بالنعيم المقيم الذي لا يزول اللهم أنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمن مطمئن.



دعاء للميت بالجنة في ساعة الإجابة

اللهم طمأنينة تحيط قبورهم اللهم نعيم يحفهم وأنهارا تسر ناظرهم.

اللهم الخلود لأرواحهم في جنة مثل الذي كانت بقلوبهم.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وانس وحشتهم في قبورهم.

اللهم ارحم من رحلوا عنا وأكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض يخيرون بين أبوابها.

اللهم اجعل دار وقرار موتانا وموسى المسلمين جنات الخلد والنعيم.

اللهم ارفع درجاتهم عندك في الجنة وأرضى اللهم عنهم وبشرهم بعفوك ورحمتك.

ربي اغفر لهم الذنوب وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

دعاء للميت بالجنة مكتوب وقصير

اللهم الجنة لأولئك الذين تحت الثرى وما عادت لنا حيلة إلى الدعاء لهم.

اللهم وسع قبور موتانا بنعيم لا يفنى.

اللهم ارحم من طال فراقهم وصعب غيابهم واجعلهم في برزخ محمود.

اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب واسكنهم الفردوس الأعلى برحمتك يا رب.

اللهم ارحم موتانا العالقين بقلوبنا رحمة تؤنس بها وحشتهم وترفع بها درجتهم.

يا من إليه راجعون متع روح موتانا بجنات النعيم.

اللهم الجنة لمن كانوا في الأرض طيبين الذكر ظاهرين القلب جابرين للخواطر.

اللهم ارحم من رحلوا عنا واشتاقت لهم الروح، اللهم انسهم في قبورهم، واجعلهم من مساكن جنتك آمنين مطمئنين.

اللهم خفف علينا شوقهم لأحبتنا الراحلين، اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم وكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلا ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين اللهم امين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة لا يشقون بعدها أبدا.

اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم اجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.

اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.

فضل الدعاء للميت يوم الجمعة

أدعية للميت من السنة النبوية

ورد في الدعاء للميت أدعية كثيرة جدا، وورد في القرآن الكريم الدعاء بالرحمة للوالدين في الكبر قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ومن أدعية للميت في السنة النبوية ما ورد في الحديث النبوي عن أمِّ سلمة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دعا لأبي سلمة عند موته بقوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ).

وفي رواية قال: (وَاخْلُفْهُ في تَرِكَتِهِ، وَقالَ: اللَّهُمَّ أَوْسِعْ له في قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ: افْسَحْ له و عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يعلِّمهم أن يقولوا عند زيارة القبور: (السَّلَامُ علَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وإنَّا، إنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ).

ويستحب في أدعية للميت أن نقول اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب. اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار. ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.