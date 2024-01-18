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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة أول جمعة في رجب..الطويل قارئا والجمال خطيبا من السيدة نفيسة غدا

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

يستعد أئمة وزارة الأوقاف لأداء صلاة أول جمعة في رجب، غدًا، حيث يستقبل مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها شعائر صلاة أول جمعة في رجب 1445 هجريًا، تحت عنوان :« مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك». 

صلاة أول جمعة في رجب

وتبدأ شعائر صلاة أول جمعة في رجب بتلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل، يعقبه خطبة للدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

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افتتاحات أول جمعة في رجب

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 15 مسجدًا  أول جمعة في رجب غدًا الموافق 19 / 1 / 2024م، منها  13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 510 مساجد منها 395 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد 11532 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 840 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
مسجد الشافعي – نشيل - قطور
مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
مسجد الهدى – العليقات – قوص
مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

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