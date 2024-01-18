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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

توزيع 5 آلاف زي أزهري جديد على أئمة الأوقاف

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع الدفعة الحادية عشرة والأخيرة  من صرف الزي الأزهري السادس والدفعة الأولى من صرف الزي الأزهري السابع للأئمة، وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات : (الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – السويس – بور سعيد – الإسكندرية – القاهرة – بني سويف - الدقهلية – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية) فعلى الآتي  أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من  الأحد 28  / 1 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/01/إعلان-الزي-28-1-2024.pdf

الزي الأزهري وزارة الأوقاف

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