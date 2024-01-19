بث مباشر.. صلاة أول جمعة في رجب من الحرمين الشريفين

صلاة أول جمعة في رجب، يؤدي المسلمون بالحرمين الشريفين، صلاة أول جمعة في رجب، في رحاب المسجدين الحرام والنبوي.

صلاة أول جمعة في رجب من الحرم المكي

صلاة أول جمعة في رجب من الحرم المدني

دعاء أول جمعة في شهر رجب

1. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

2. اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد.

3. اللهم يا رحمن… يا معلِّم القرآن… يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان.. فلك الحمد كلّه.. ولك الشُّكر كلّه.. وبيدك الخير كلّه.. وإليك يرجع الأمر كلّه.. علانيته وسره.. إنَّك على كلّ شيء قدير.. إنَّك على ما تشاء قدير، اللهم يا غني يا حميد.. أغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك، اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلّة الإسلام والمسلمين فأذله… اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوّتك وجبروتك يا جبار.

4. الحمد لله رب العالمين، حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام، سبحانه لا تأخذهُ سِنةُ ولا ينام، ولا تُحصى مدحهُ الحروف والكلام، ولا تُدركهُ العقول والأفهام، ولا يُعجزهُ الخلق وجميع الأنام، وهو عزيزُ ُ ذو انتقام.

5. يا رب يوم القيامة اجعلني من عبيدك الصالحين ويوم القيامة اجمعني في فردوسك مع الأنبياء والصالحين والصالحين واجعلني ممن نالوا رضاك ورضاك. لا تجعلني من الخاسرين الذين غضبت عليهم ولا الضالين.

6. اللهم أعني ولا تعن علي وأنصرني ولا تنصر علي وأمكر لي ولا تمكر علي وأهدني ويسر الهدى لي وأنصرني على من بغى علي.

7. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ.

8. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّ سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

9. اللهم أسألك السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرضا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرحمة في الحياة وفي الآخرة يا رب العالمين.

10. اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية.. وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.