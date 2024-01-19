لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

تكثر تساؤلات المواطنين دوماً حول مستجدات أسعار الذهب حيث يفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك.

لأول مرة في تاريخه

قفزت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليصل إلى مستوى 4000 جنيه لأول مرة في تاريخه، وسط استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، بسبب المخاوف من الآثار السلبية للحرب على غزة أو استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي او ارتفاع معدلات التضخم.

وحسب ما جاء على منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات والتي يعمل وفقها محلات الصاغة المحلية في تسعير الذهب لعملية البيع والشراء، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 أكبر الأعيرة المتداولة في مصر لمستويات تاريخية عند 4085 جنيهًا.

وقال تحليل جولد بيليون إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي لعب دور هام ورئيسي في ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل، فقد ارتفع إلى مستويات تاريخية بسبب شح الدولار وإعلان البنوك عن وقف التعاملات بالبطاقات البنكية خارج مصر، مما زاد من المخاوف في الأسواق.

أما عن أسعار الذهب عالمياً فقد سجلت اليوم الجمعة ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.

وسجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2023 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2029 دولار للأونصة.

أما عن أسعار الذهب محلياً؛

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4085 جنيها، بدلا من 4000 جنيه في التعاملات الصباحية.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيها، بدلا من 3550 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3065 جنيها، بدلا من 3000 جنيه في التعاملات الصباحية.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عند 28600 جنيه، مقارنة بالأسعار الصباحية عند مستوى 28440 جنيهًا.

سوق الذهب خلال الفترة القادمة

في هذا الصدد قال الدكتور اشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن هناك عدد من الاسباب وراء ارتفاع اسعار الذهب خلال الايام الماضية اولها ارتفاع سعر ضرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نظرا لأن سعر الذهب محليا يتم تسعيره من قبل التجار وفقا لسعر صرف الدولار بالسوق الموازي, اضافة الي زيادة معدل الطلب علي شراء الذهب كملاذ امن للتحوط به من التقلبات وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية .

أوضح غراب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن من الاسباب ايضا تخفيض بعض البنوك حد الاستخدام الشهري للبطاقات البنكية ليصل 50 دولارا، ووقف بعض البنوك الاخرى تعاملات النقد الاجنبي خارج مصر, اضافة لتراجع وانخفاض المعروض من الذهب الخام وفقا لتقارير الصناع، اضافة لانتشار بعض الاخبار الزائفة من تجار العملة بالسوق الموازية عن احتمالية حدوث تعويم جديد للعملة المحلية بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي ما يجعل البعض يقبل علي شراء الذهب للتحوط به.

تابع غراب: ان من الاسباب ايضا ارتفاع الطلب علي الذهب خاصة السبائك والعملات الذهبية في السوق المحلي، متوقعا ان يرتفع سعر الذهب خلال الشهور القادمة من عام 2024 نظرا لعدد من العوامل اولها اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لخفض سعر الفائدة بعد النصف الاول من العام الجاري, اضافة للاحداث الجيوسياسية نتيجة الحرب الصهيونية على غزة.