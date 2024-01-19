عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدى البلد

تكثر تساؤلات المواطنين دوماً حول مستجدات أسعار الذهب حيث يفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك.

لأول مرة في تاريخه

قفزت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليصل إلى مستوى 4000 جنيه لأول مرة في تاريخه، وسط استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، بسبب المخاوف من الآثار السلبية للحرب على غزة أو استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي او ارتفاع معدلات التضخم.

وحسب ما جاء على منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات والتي يعمل وفقها محلات الصاغة المحلية في تسعير الذهب لعملية البيع والشراء، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 أكبر الأعيرة المتداولة في مصر لمستويات تاريخية عند 4085 جنيهًا.

وقال تحليل جولد بيليون إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي لعب دور هام ورئيسي في ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل، فقد ارتفع إلى مستويات تاريخية بسبب شح الدولار وإعلان البنوك عن وقف التعاملات بالبطاقات البنكية خارج مصر، مما زاد من المخاوف في الأسواق.

أما عن أسعار الذهب عالمياً فقد سجلت اليوم الجمعة ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع. 

وسجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2023 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2029 دولار للأونصة.

أما عن أسعار الذهب محلياً؛

  • بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4085 جنيها، بدلا من 4000 جنيه في التعاملات الصباحية.
  • بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيها، بدلا من 3550 جنيهًا في التعاملات الصباحية.
  • بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3065 جنيها، بدلا من 3000 جنيه في التعاملات الصباحية.
  • ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عند 28600 جنيه، مقارنة بالأسعار الصباحية عند مستوى 28440 جنيهًا.

سوق الذهب خلال الفترة القادمة

في هذا الصدد قال الدكتور اشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن هناك عدد من الاسباب وراء ارتفاع اسعار الذهب خلال الايام الماضية اولها ارتفاع سعر ضرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نظرا لأن سعر الذهب محليا يتم تسعيره من قبل التجار وفقا لسعر صرف الدولار بالسوق الموازي, اضافة الي زيادة معدل الطلب علي شراء الذهب كملاذ امن للتحوط به من التقلبات وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية . 

أوضح غراب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن من الاسباب ايضا تخفيض بعض البنوك حد الاستخدام الشهري للبطاقات البنكية ليصل 50 دولارا، ووقف بعض البنوك الاخرى تعاملات النقد الاجنبي خارج مصر, اضافة لتراجع وانخفاض المعروض من الذهب الخام وفقا لتقارير الصناع، اضافة لانتشار بعض الاخبار الزائفة من تجار العملة بالسوق الموازية عن احتمالية حدوث تعويم جديد للعملة المحلية بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي ما يجعل البعض يقبل علي شراء الذهب للتحوط به. 

تابع غراب: ان من الاسباب ايضا ارتفاع الطلب علي الذهب خاصة السبائك والعملات الذهبية في السوق المحلي، متوقعا ان يرتفع سعر الذهب خلال الشهور القادمة من عام 2024 نظرا لعدد من العوامل اولها اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لخفض سعر الفائدة بعد النصف الاول من العام الجاري, اضافة للاحداث الجيوسياسية نتيجة الحرب الصهيونية على غزة.

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم وبشرى سارة بعد اكتشاف منجم كبير

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب الدولار شراء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

موضوعات متعلقة

جولد بيليون: نقص في معروض خام الذهب يدفع الأسعار لمستويات قياسية

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 الآن

لأول مرة .. سعر جرام الذهب اليوم يرتفع لـ 4 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

حياة أو موت.. أحمد موسى: فوز المنتخب على كاب فيردي يحسم التأهل

أول رد فعل من الخطيب بعد تتويج الأهلي أفضل نادٍ بالشرق الأوسط

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي أفضل نادٍ بالشرق الأوسط من جلوب سوكر

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ