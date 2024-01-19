جامعة الدلتا التكنولوجية: أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الامتحانات

أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الاختبارات؛ لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وقال كشك، إن الجامعة أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبارات، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة؛ لضمان انتظام سير الاختبارات دون أي مشكلات أو معوقات.

وشدد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

وتفقد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بواحة السيلكون بمدينة السادات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة ،على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لإاستطلاع آرائهم حول الاختبارات.