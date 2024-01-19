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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله جهامة: التنمية بسيناء وصلت لمناطق لم تطأها قدم منذ بدء الخليقة

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

تحدث الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن جهود الدولة في تنمية سيناء على مختلف الأصعدة.

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مصدر ينفي إطلاق طائرة مسيّرة من سيناء على إيلات

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إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه لخدمة التنمية الزراعية بـ وسط وجنوب سيناء

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "التنمية الشاملة بسيناء وصلت لمناطق لم تطأها قدم منذ بدء الخليقة"، معقبا: "التنمية التي حدثت إنجاز يضاهي الإعجاز".

وأضاف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء،: "التنمية في سيناء تسير على قدم وساق، ولمسنا التنمية منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم منذ 10 سنوات"، مشيرا إلى أن: "الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير سيناء".

سيناء الشيخ عبدالله جهامة

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