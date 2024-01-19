رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: تخصيص يوم كامل للقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدورة السابقة للمعرض شهدت أكبر نسبة إقبال من الجماهير وزيادة في مبيعات دور النشر.

أضاف الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،: "معرض الكتاب خصص قاعة كاملة لدور النشر المتعلقة بالطفل في كل مراحله العمرية"، لافتا: "خدمات المنصة الرقمية تسهل زيارة معرض القاهرة للكتاب".

أشار: "حريصون على التفاعل بين الطفل والمبدع من خلال الورش الثقافية بمعرض الكتاب"، موضحا: "تخصيص يوم كامل للقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام".