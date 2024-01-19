عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: تخصيص يوم كامل للقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين العساسي

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

txt

علام: مشاركة دار الإفتاء في معرض الكتاب للمزيد من التواصل مع الجمهور

txt

زاهي حواس يشارك في "معرض الكتاب" برواية عن الملك خوفو

قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدورة السابقة للمعرض شهدت أكبر نسبة إقبال من الجماهير وزيادة في مبيعات دور النشر.

أضاف الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،: "معرض الكتاب خصص قاعة كاملة لدور النشر المتعلقة بالطفل في كل مراحله العمرية"، لافتا: "خدمات المنصة الرقمية تسهل زيارة معرض القاهرة للكتاب".

أشار: "حريصون على التفاعل بين الطفل والمبدع من خلال الورش الثقافية بمعرض الكتاب"، موضحا: "تخصيص يوم كامل للقضية الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام".

معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتور أحمد بهي الدين العساسي الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة أحمد بهي الدين العساسي المصرية العامة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X

نجوم الكرة والإعلام تآمروا عليه.. مفاجأة عبدالناصر زيدان عن إصابة محمد صلاح

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

أرخص عربية فيات في مصر

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ