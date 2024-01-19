زاهي حواس يشارك في "معرض الكتاب" برواية عن الملك خوفو

تشارك الدار المصرية اللبنانية، في الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من الروايات، تتصدرها رواية لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس والكاتبة الفرنسية فيرونك فيرنوي بعنوان "خوفو.. وذات العيون الذهبية"، وقد ترجمتها إلى العربية الدكتورة نادية عزمي.



وتصور الرواية الصراع النفسي الذي يدور داخل الملك خوفو، وهو يتعرض لخيانات متعددة، أولها من أخته التي صارت زوجته، وثانيها من كاهن معبد "رع"، وثالثها من إحدى المحظيات. لكن خوفو كان حذرًا، وكما كان رجلاً حنونًا رومانسيًّا يُغدِقُ مشاعره بلا حساب، كما ظهر في علاقته بالفتاة الفلاحة التي ستصبح أم ابنه خفرع، إلا إنه كان رجلًا قاسيًا شديد البطش، يعرف أن للخلود ثمنه، فلم يتورع عن إخراس المعارضين حتى لو كانوا يتسترون خلف الآلهة.



وفي القائمة أيضا رواية "القناع الأخير" للدكتورة لوتس عبد الكريم، ورواية "قصة واقعية من ملفات القضايا" لنور عبد المجيد، و"وكأنه الحب" لنوال مصطفى، و"ثلاث طرق للسعادة" لهويدا صالح، و"العشيق السري لفراو ميركل" للمغربية ريم نجمي، و"عملية تجميل" لزينب عفيفي، و"كوش كو" لولاء كمال، و"يوم آخر للقتل" لهناء متولي، و"رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان" للمغربية عائشة البصري. وفي القائمة رواية "دماء على السجادة الحمراء" لنهى داود.



وتشارك الدار بطبعة جديدة من رواية عزت القمحاوي "بيت الديب" التي سبق أن فازت بجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبطبعة جديدة من رواية "على فراش فرويد" لنهلة كرم.



ومن الروايات أيضا "قصة أخرى للحياة‎" لفيبي صبري، و"الأستاذ بشير الكحلي" لمينا عادل، و"مقامات الغضب" للدكتورة صفاء النجار، و"حلو مر" للسفير محمد مصطفى عرفي.



كما تصدر الدار طبعة جديدة من رواية أشرف العشماوي "السرعة القصوى صفر"، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية.‎

