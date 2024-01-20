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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل الفلسطيني: الغرب يتعامل بازدواجية بشأن الحرب على غزة

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالادة، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة؛ من خلال القصف العشوائي للمدنيين فيه.

وأشار "الشلالادة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني، منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضح: أننا نأمل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالقبض والحجز على مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك آليات قانونية قضائية بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي.

وأضاف "الشلالادة" أنه منذ يومين تم رفع قضية ضد الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، أمام القضاء السويسري، والتي تتهمه بارتكاب جرائم تنتهك اتفاقيات جينف. 

وأكد وزير العدل الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية" أن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تسرع في النظر في التحقيق ضد مسئولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، مشيرًا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية.

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