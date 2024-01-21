عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللباقة والاحترام.. إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

إتيكيت اللقاء الأول
إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

عند لقاء العريس للمرة الأولى، يُعتبر الالتزام ببعض قواعد الاتيكيت الاجتماعي أمرًا مهمًا. 

قدمت خبيرة الإتيكيت بسمة الفار عبر صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في هذا اللقاء:

حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم.. دار الإفتاء توضح

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

التحضير الجيد: قمي بالتحضير الجيد قبل اللقاء، حاولي معرفة بعض المعلومات الأساسية عن العريس مثل اسمه ومهنته وهواياته، واستعدي ببعض الأسئلة المهذبة التي تساعد في إنشاء حوار مريح.

اللباقة والاحترام: كوني مهذبة ومحترمة في كلماتك وتصرفاتك، ابتسمي وتحدثي بلباقة، واستخدمي عبارات التحية المناسبة مثل "مرحبًا" و"سعيدة بلقائك"، وتجنبي المواضيع الحساسة أو الجدلية في البداية.

التركيز والاهتمام: حاولي أن تكوني مركزة ومهتمة بما يقوله العريس، استمعي بتركيز وأظهري اهتمامك بما يشاركه معك، واطرحي أسئلة محفزة لمواصلة الحوار وتعزيز التواصل.

المظهر اللائق: اهتمي بمظهرك الشخصي وابتسامتك، ارتدي ملابس مناسبة ونظيفة واعتني بمظهرك العام، قد تُعتبر الألبسة الرسمية أو الشكلية مناسبة لهذا النوع من اللقاءات.

عدم الاندفاع: حاولي أن تكوني هادئة ومريحة ولا تندفع في الحديث، اتركي الفرصة للعريس للتعبير عن نفسه وتقديم نفسه بطريقته.

الاحتفاظ بالإيجابية: حافظي على أجواء إيجابية وودية، تجنبي التشكيك أو التعليقات السلبية، وحاولي بناء جو من التفاهم والتعاون.

الوداع: عند انتهاء اللقاء، قدمي وداعًا مهذبًا مع التعبير عن سرورك بلقاء العريس. يُمكنك أن تعبري عن أمنياتك له بالتوفيق في المستقبل.

يجب أن يكون اللقاء الأول مع العريس فرصة لتبادل التعارف وبناء العلاقة، قمي بالاستمتاع بهذه اللحظة وتذكري أن الصداقة والتفاهم تتطلب الوقت والجهود المشتركة.

الإتيكيت قواعد الإتيكيت العريس إتيكيت اللقاء الأول مع العريس اللباقة والاحترام التحضير الجيد المظهر اللائق الاحتفاظ بالإيجابية الوداع اللقاء الأول مع العريس التعليقات السلبية الصداقة والتفاهم الوقت والجهود المشتركة العلاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة.. احذر لا تصح العبادة إلا به

دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء سداد الديون يوم الجمعة .. ردده حتى المغرب

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

يوسف الحسيني عن غلق الماركات الأجنبية: منتجاتنا تنافس المستورد وتضربه على عينه

قبل الفجر بساعة .. أفضل الأدعية في أهم وقت يُستجاب فيه

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 21-1-2024

هذه كرة القدم.. ماني يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد إصابته| شاهد

20 مليار دولار.. نشأت الديهي يزف بشرى حول حل أزمة الدولار قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

هل تعود شيرين لحسام حبيب؟.. صور أثارت الجدل للثنائي على السوشيال ميديا

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ