اللباقة والاحترام.. إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

عند لقاء العريس للمرة الأولى، يُعتبر الالتزام ببعض قواعد الاتيكيت الاجتماعي أمرًا مهمًا.

قدمت خبيرة الإتيكيت بسمة الفار عبر صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في هذا اللقاء:

إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

التحضير الجيد: قمي بالتحضير الجيد قبل اللقاء، حاولي معرفة بعض المعلومات الأساسية عن العريس مثل اسمه ومهنته وهواياته، واستعدي ببعض الأسئلة المهذبة التي تساعد في إنشاء حوار مريح.

اللباقة والاحترام: كوني مهذبة ومحترمة في كلماتك وتصرفاتك، ابتسمي وتحدثي بلباقة، واستخدمي عبارات التحية المناسبة مثل "مرحبًا" و"سعيدة بلقائك"، وتجنبي المواضيع الحساسة أو الجدلية في البداية.

التركيز والاهتمام: حاولي أن تكوني مركزة ومهتمة بما يقوله العريس، استمعي بتركيز وأظهري اهتمامك بما يشاركه معك، واطرحي أسئلة محفزة لمواصلة الحوار وتعزيز التواصل.

المظهر اللائق: اهتمي بمظهرك الشخصي وابتسامتك، ارتدي ملابس مناسبة ونظيفة واعتني بمظهرك العام، قد تُعتبر الألبسة الرسمية أو الشكلية مناسبة لهذا النوع من اللقاءات.

عدم الاندفاع: حاولي أن تكوني هادئة ومريحة ولا تندفع في الحديث، اتركي الفرصة للعريس للتعبير عن نفسه وتقديم نفسه بطريقته.

الاحتفاظ بالإيجابية: حافظي على أجواء إيجابية وودية، تجنبي التشكيك أو التعليقات السلبية، وحاولي بناء جو من التفاهم والتعاون.

الوداع: عند انتهاء اللقاء، قدمي وداعًا مهذبًا مع التعبير عن سرورك بلقاء العريس. يُمكنك أن تعبري عن أمنياتك له بالتوفيق في المستقبل.

يجب أن يكون اللقاء الأول مع العريس فرصة لتبادل التعارف وبناء العلاقة، قمي بالاستمتاع بهذه اللحظة وتذكري أن الصداقة والتفاهم تتطلب الوقت والجهود المشتركة.