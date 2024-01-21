عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معية الله للمريض وجزاء الصبر على البلاء.. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

ما هو جزاء الصبر على المرض ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: أنه إذا ابتلي الإنسان بالمرض فعليه أن يتحلى بالصبر الجميل، والصبر الجميل هذا الذي لا شكوى معه، والله تعالى وعد الصابرين بوعد لم يذكره بسواهم فقال تعالى { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.

معية الله للمريض 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ‏ "‏يا ابن ‏ ‏آدم ‏ ‏مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف ‏‏أعودك‏ ‏وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن ‏ ‏آدم‏ ‏استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن ‏ ‏آدم ‏استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي "‏ رواه مسلم باب فضل عيادة المريض.

يبين لنا هذا الحديث الجليل فضل عيادة المريض وثواب زيارته والاطمئنان عليه وكذلك فضل إطعام المحتاج وسقى الماء.

معنى الحديث: قوله "مرضت فلم تعدني" قال العلماء أضاف الله سبحانه وتعالى المرض إليه والله منزه عن كل نقص والمراد هو العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له ليكون ذلك رفعا لروحة المعنوية بأنه فى معية الله والله معه ويُثيبه على مرضه بأن يخفف به من ذنوبه ويُثيب من زاره وقوله " لوجدتني عنده" أى وجدت ثوابى عنده وكرامتى ورحمتى فأنا أجزيك على إعانتك له فى مرضه.

وعبر الله تعالى عن مرض عبده بأنني مرضت، فهذا الأسلوب في التعبير مألوف عند الأمهات، فإذا مرض ابنها من شدة محبتها له، وشدة رحمتها به، ومن شدة رأفتها به، كأنها هي المريضة (قال: مرضت) والحقيقة لو علم الناس ما عند الله من الرحمة، لو علم الناس رحمة الله عز وجل، وأن كل ما ترى في الأرض من رحمات، من رحمة الأمهات بأبنائهم، من رحمة أمهات البهائم بأولادهم، لعجبت أن كل هذه الرحمة مشتقة من رحمة الله عز وجل.

ما يستفاد من هذا الحديث معية الله تعالى للمريض وأنه يُثيبه على مرضه بتخفيف ذنوبه، أن إعانة المريض ليست فى زيارته وإطعامه وسقيه فقط بل مساعدته بكل ما يستطيع الإنسان تقديمه له من أنواع المساعدات. 

ما هو جزاء الصبر على المرض معية الله للمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

ترشيحاتنا

سبب مفاجئ وراء ظهور محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر

بيان عاجل لـ التحرير الفلسطينية بشأن قرار تحويل أموال الضرائب إلى النرويج

تشهد إقبالا غير مسبوق.. إشادة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

السيطرة على حريق بمصنع للزجاج في القليوبية

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ