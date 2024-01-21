تكليف نفيسة خليل بتسيير أعمال مدير عام المدن الجامعية لطالبات الأزهر

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعةالأزهر، قرارًا بتكليف نفيسة أحمد أمين خليل، مدير إدارة المدن الجامعية؛ بتسيير أعمال مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

يشار إلى أن نفيسة خليل تدرجت في التعليم حتى حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1997م، والتحقت بالعمل بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر عام 2000م، وعملت مشرفة إقامة ثم انتدبت للعمل بسكن طالبات عمان في الفترة من 2009 إلى 2014م، ثم عادت بعد ذلك إلى المدينة الجامعية للطالبات وعملت مشرفة إقامة، ثم رقيت إلى رئيسة إسكان، ثم مديرة لإدارة المدن الجامعية للطالبات بتاريخ 15 /10 /2023م.

حفظت القرآن الكريم كاملًا بجانب عملها والتحقت بأروقة الجامع الأزهر منبع الوسطية والاعتدال، وتلقت الأربعين النووية على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وحصلت على شهادة علوم شرعية برواق الأزهر، إضافة إلى حصولها على عدة شهادات تقدير في التميز الدعوي، وأتمت الدراسة بمركز الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف لمدة عامان دراسيين عام 2022م.

وحصلت أيضًا على دورة ICDL، ودورة إعداد القادة، ودورات متقدمة في التنسيق الإلكتروني والتحول الرقمي.