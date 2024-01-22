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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمعة.. بلاك تيما يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوي

صدى البلد

تحيي فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءً بقاعة النهر، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع الساقية الإلكتروني بسعر 250 جنيهًا.

الأعمال الغنائية لفرقة بلاك تيما

وتقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية".

فريق بلاك تيما وعلاقته بمنير 

 وعبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى الإسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

فريق بلاك تيما 

 يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

 

 

الفنان أحمد بحر بساقية الصاوي ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي حفل فرقة بلاك تيما

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